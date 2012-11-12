《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月12日

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================ *巨力集团 12 4 12 11/15薄记建档 中信银行 AA- 11/19 11/20 交通银行 ============================================================================================ *山东安德利 5.5 2.5 12 11/15薄记建档 中信银行 AA- 11/19 11/20 集团 ============================================================================================ *江苏华昌化工 5 2.5 12 11/19薄记建档 中信银行 A+ 11/21 11/22 ============================================================================================ *湖南富兴集团 10 5 12 11/19薄记建档 华夏银行 AA- 11/21 11/22 ============================================================================================ 太仓港协鑫 8 4 12 11/13薄记建档 工商银行 AA- 11/14 11/15 发电公司 农业银行 ============================================================================================ 特变电工 10 5 12 11/13薄记建档 中国银行 AA+ 11/14 11/15 (600089.SS) ============================================================================================ 成都路桥 5.5 3 12 11/13薄记建档 民生银行 A+ 11/14 11/15 (002628.SZ) ============================================================================================ 四川龙蟒集团 9 4 12 11/13薄记建档 农业银行 AA 11/15 11/16 ============================================================================================ 辽宁宏程塑料 12 6 12 11/13薄记建档 恒丰银行 AA- 11/15 11/16 型材公司 ============================================================================================ 四川峨胜 5 3 12 11/13薄记建档 民生银行 AA- 11/14 11/15 水泥集团 ============================================================================================ 钱江水利 4 2 12 11/14簿记建档 兴业银行 AA 11/15 11/16 (600283.SS) ============================================================================================ 北京京城 32 15 12 11/14簿记建档 北京银行 AA+ 11/15 11/16 机电控股 中信银行 ============================================================================================ 青岛城投集团 20 10 12 11/14簿记建档 浦发银行 AAA 11/16 11/19 ============================================================================================ TCL集团 12 12 12 11/14薄记建档 国开行 AA 11/15 11/16 (000100.SZ) ============================================================================================ 鲁南制药集团 12 4 12 11/14薄记建档 中信银行 AA- 11/16 11/19 兴业银行 ============================================================================================ 淮南矿业集团 68 20 12 11/14薄记建档 民生银行 AAA 11/15 11/16 ============================================================================================ 天津航空 9 4 12 11/14薄记建档 北京银行 AA- 11/15 11/16 国开行 ============================================================================================ 江苏汇鸿 16 8 12 11/14薄记建档 中信银行 AA 11/16 11/19 国际集团 广发银行 ============================================================================================ 北大荒 5 5 9 11/14薄记建档 建设银行 AA 11/15 11/16 (600598.SS) ============================================================================================ 方大集团 4 2 12 11/15簿记建档 兴业银行 A+ 11/16 11/19 (000055.SZ) ============================================================================================ 浙江天圣 13 7 12 11/15簿记建档 农业银行 AA- 11/19 11/20 控股集团 ============================================================================================ 鲁阳股份 3 1 12 11/16薄记建档 招商银行 A+ 11/19 11/20 (002088.SZ) ============================================================================================ 珠江啤酒 5 1 12 11/16薄记建档 民生银行 AA 11/19 11/20 (002461.SZ) ============================================================================================ 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ================================================================================================ *内蒙古博源 11 11 5 11/19薄记建档 浦发银行 AA 11/21 11/22 控股 ================================================================================================ 唐山港集团 8 4 5 11/13簿记建档 民生银行 AA+ 11/14 11/15 ================================================================================================ 青岛城投集团 30 20 5 11/13簿记建档 浦发银行 AAA 11/15 11/16 ================================================================================================ 合肥海恒投资 18 9 5 11/13簿记建档 北京银行 AA 11/14 11/15 控股集团 ================================================================================================ 河北出版 10 5 5 11/13薄记建档 光大银行 AA 11/14 11/15 传媒集团 兴业银行 ================================================================================================ 湖南建筑 10 5 5 11/13簿记建档 中信银行 AA- 11/15 11/16 工程集团 ===================================================================
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15