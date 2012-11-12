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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 17:59 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限     发行日      主承销商  主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                     (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                     (缴款日) 
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*巨力集团       12        4       12   11/15薄记建档    中信银行    AA-     11/19    11/20
                                                        交通银行
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*山东安德利     5.5      2.5      12   11/15薄记建档    中信银行    AA-     11/19    11/20
集团   
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*江苏华昌化工    5       2.5      12   11/19薄记建档    中信银行    A+      11/21    11/22
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*湖南富兴集团   10        5       12   11/19薄记建档    华夏银行    AA-     11/21    11/22
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太仓港协鑫       8        4       12   11/13薄记建档    工商银行    AA-     11/14    11/15 
发电公司                                                农业银行    
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特变电工        10        5       12   11/13薄记建档    中国银行    AA+     11/14    11/15 
(600089.SS)   
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成都路桥        5.5       3       12   11/13薄记建档    民生银行    A+      11/14    11/15 
(002628.SZ) 
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四川龙蟒集团    9         4       12   11/13薄记建档    农业银行    AA      11/15    11/16
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辽宁宏程塑料    12        6       12   11/13薄记建档    恒丰银行    AA-     11/15    11/16 
型材公司
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四川峨胜        5         3       12   11/13薄记建档    民生银行    AA-     11/14    11/15
水泥集团
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钱江水利        4         2       12   11/14簿记建档    兴业银行    AA      11/15    11/16
(600283.SS)
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北京京城        32       15       12   11/14簿记建档    北京银行    AA+     11/15    11/16
机电控股                                                中信银行
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青岛城投集团    20       10       12   11/14簿记建档    浦发银行    AAA     11/16    11/19
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TCL集团         12        12     12    11/14薄记建档     国开行      AA      11/15    11/16
(000100.SZ)           
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鲁南制药集团    12        4      12    11/14薄记建档     中信银行    AA-     11/16    11/19
                                                        兴业银行
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淮南矿业集团    68       20      12    11/14薄记建档     民生银行    AAA     11/15    11/16
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天津航空         9        4      12    11/14薄记建档     北京银行    AA-     11/15    11/16
                                                        国开行
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江苏汇鸿        16        8      12    11/14薄记建档     中信银行    AA      11/16    11/19
国际集团                                                广发银行
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北大荒           5        5       9    11/14薄记建档     建设银行    AA      11/15    11/16
(600598.SS)
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方大集团        4         2      12    11/15簿记建档    兴业银行    A+      11/16    11/19  
(000055.SZ)
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浙江天圣       13         7      12    11/15簿记建档    农业银行    AA-     11/19    11/20
控股集团
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鲁阳股份        3         1      12    11/16薄记建档     招商银行    A+      11/19    11/20
(002088.SZ)
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珠江啤酒        5         1      12    11/16薄记建档     民生银行    AA      11/19    11/20
(002461.SZ)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限      发行日      主承销商   主体评级   起息日    上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                       (缴款日) 
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*内蒙古博源     11       11        5     11/19薄记建档  浦发银行      AA       11/21     11/22
控股   
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唐山港集团       8        4        5     11/13簿记建档  民生银行      AA+      11/14     11/15 
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青岛城投集团    30       20        5     11/13簿记建档  浦发银行      AAA      11/15     11/16
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合肥海恒投资    18        9        5     11/13簿记建档  北京银行      AA       11/14     11/15   
控股集团
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河北出版        10        5        5     11/13薄记建档  光大银行      AA       11/14     11/15 
传媒集团                                                兴业银行
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湖南建筑        10        5        5     11/13簿记建档  中信银行      AA-      11/15     11/16  
工程集团
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