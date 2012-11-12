〔日本股市〕日经指数收于四周低点,受美国财政及日本GDP忧虑拖累(更新版)

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
(新增细节)
* 日经指数连续第六日下跌
* 分析师称,日经指数或跌至8,534点
* 铃木汽车攀升,此前公布强劲的半年度业绩并维持全年财测不变
路透东京11月12日电---日本股市日经指数周一连续第六个交易日下跌,并收于四周低位,受累于日圆走强及对美国可能跌落财政悬崖的忧虑.
数据显示,日本9月止当季国内生产总值(GDP)下滑0.9%,自去年以来首次出现萎缩,进一步表明全球经济放缓及日中紧张关系正将日本经济拖入衰退.[ID:nSB2096469]该数据进一步打压了投资者的冒险意愿.
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。