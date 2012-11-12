〔日本股市〕日经指数收于四周低点,受美国财政及日本GDP忧虑拖累(更新版)

(新增细节)

* 日经指数连续第六日下跌

* 分析师称,日经指数或跌至8,534点

* 铃木汽车攀升,此前公布强劲的半年度业绩并维持全年财测不变

路透东京11月12日电---日本股市日经指数周一连续第六个交易日下跌,并收于四周低位,受累于日圆走强及对美国可能跌落财政悬崖的忧虑.

数据显示,日本9月止当季国内生产总值(GDP)下滑0.9%,自去年以来首次出现萎缩,进一步表明全球经济放缓及日中紧张关系正将日本经济拖入衰退.[ID:nSB2096469]该数据进一步打压了投资者的冒险意愿.

日经指数.N225收跌0.9%,至8,676.44点.东证股价指数.TOPX则跌1.1%至722.58点.