查韦斯告诫奥巴马管好本国问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯11月9日电（记者 Andrew Cawthorne）---美国政府在拉美的头号敌手--委内瑞拉总统查韦斯建议刚竞选连任的美国总统奥巴马别再涉入国际冲突，要专注解决国内问题。

“他应该先考虑自己国家的经济和社会问题。美国社会四分五裂，精英统治者剥削大众，”查韦斯周四晚间对奥巴马连任首次发表讲话称。

查韦斯指出，奥巴马是时候从全球事务中脱身了。

“他应该全身心地管理自己的国家，别再去分裂和侵略其他国家，”查韦斯说道。

查韦斯支持奥巴马而非罗姆尼，但也不掩饰对奥巴马的失望，指责奥巴马保持前任总统小布什的激进外交政策。（完）