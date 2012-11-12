查韦斯告诫奥巴马管好本国问题

标题新闻：Northern Trust将并购瑞银旗下卢森堡及瑞士基金服务业务
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(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯11月9日电（记者 Andrew Cawthorne）---美国政府在拉美的头号敌手--委内瑞拉总统查韦斯建议刚竞选连任的美国总统奥巴马别再涉入国际冲突，要专注解决国内问题。
“他应该先考虑自己国家的经济和社会问题。美国社会四分五裂，精英统治者剥削大众，”查韦斯周四晚间对奥巴马连任首次发表讲话称。
查韦斯指出，奥巴马是时候从全球事务中脱身了。
“他应该全身心地管理自己的国家，别再去分裂和侵略其他国家，”查韦斯说道。
查韦斯支持奥巴马而非罗姆尼，但也不掩饰对奥巴马的失望，指责奥巴马保持前任总统小布什的激进外交政策。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。