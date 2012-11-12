〔全球金市〕黄金小涨并持于近三周高位,美国财政悬崖风险提振避险买盘

路透新加坡11月12日电---黄金价格周一小幅上涨,上周录得8月末以来的最大单周涨幅.美国国会若不能就减赤达成协议,可能导致该国经济陷入衰退,这种担忧引发对于黄金的避险买盘.

白宫一位官员周日表示,总统奥巴马在与国会议员磋商之前,本周将先与企业界、劳工界和民权领袖会面,以避免年底的财政悬崖.