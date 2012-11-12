〔全球金市〕黄金小涨并持于近三周高位,美国财政悬崖风险提振避险买盘

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透新加坡11月12日电---黄金价格周一小幅上涨,上周录得8月末以来的最大单周涨幅.美国国会若不能就减赤达成协议,可能导致该国经济陷入衰退,这种担忧引发对于黄金的避险买盘.
白宫一位官员周日表示,总统奥巴马在与国会议员磋商之前,本周将先与企业界、劳工界和民权领袖会面,以避免年底的财政悬崖.
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。