〔中国新债〕宁波鄞州银行周四将发行不超过20亿元固息金融债,期限三年

路透上海11月12日电---中国首家农村合作银行--宁波鄞州农村合作银行周一公告称,将于周四(15日)在银行间债市簿记建档发行不超过20亿元人民币的固息金融债,期限三年.所募资金将用于发放小型微型企业贷款,支持小微企业金融服务.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK),中诚信国际信用评级公司对发行人主体信用评级为AA-级,债券评级为AA-级.

该期债附有主承销商余额包销条款,发行期为11月15日-11月19日,11月19日缴款.

鄞州银行目前注册资本为5.63亿元.截至2012年6月末,资产总额621.08亿元,比年初增加52.88亿元,所有者权益余额为45.93亿元.不良贷款率为1.01%;拨备覆盖率为330.99%.

鄞州银行是次所发债券为一般负债,偿还顺序居于股权、混合资本债券以及长期次级债务之前.

银监会于此前发布发布通知,支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务.明确专项金融债所对应的单户授信总额500万元(含)以下的小型微型企业贷款,在计算"小型微型企业调整后存贷比"时,可在分子项中予以扣除.[ID:nSB1173830]

自该通知发布以来,先后已有兴业银行(601166.SS)等多家股份制银行,以及汉口银行小型地方性银行发行小微企业贷款专项金融债.

本月稍早汤森路透旗下IFR报导,该行是次拟发金融债利率预设区间为4.80%-5.40%.[ID:nST0572205]

鄞州银行是全国首家农村合作银行,前身则是诞生于50年代的鄞州全区52家农村信用社.1998年,经原中国人民银行浙江省分行批准,成为沪、浙、闽地区首家实施一级法人核算管理试点的信用联社;2001年11月,实施组建农村合作银行试点,并于2003年3月获批复同意开业,同年4月8日正式对外挂牌营业.(完)

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