〔金属期市〕伦敦期铜自两个月低点反弹,中国需求忧虑限制涨幅

路透新加坡11月12日电---伦敦期铜周一从上交易日触及的两个月低位反弹,之前希腊议员通过一项关键的预算改革案,令欧元受到提振.但由于市场担心主要金属消费国中国的需求成长减弱,期铜涨势料受限.

中国10月贸易数字显示铜进口量减少,这连同美国财政状况以及日本经济数据所引发的担忧,进一步打击了需求预期和投资者对铜的风险胃纳.