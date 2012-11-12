〔金属期市〕伦敦期铜自两个月低点反弹,中国需求忧虑限制涨幅

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透新加坡11月12日电---伦敦期铜周一从上交易日触及的两个月低位反弹,之前希腊议员通过一项关键的预算改革案,令欧元受到提振.但由于市场担心主要金属消费国中国的需求成长减弱,期铜涨势料受限.
中国10月贸易数字显示铜进口量减少,这连同美国财政状况以及日本经济数据所引发的担忧,进一步打击了需求预期和投资者对铜的风险胃纳.
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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