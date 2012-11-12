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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 15:53 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶收跌0.9%,盘中触及两个月低位

路透东京11月12日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一一度下跌1.9%至两个月低位,因中国和日本经济数据疲弱突显了全球经济放缓,及需求低迷的前景.

TOCOM指标4月期胶<0#2JRU:>JRUc6收跌0.9%,或2.1日圆,报每公斤244.3日圆.该合约盘中曾跌至241.8日圆低位,为9月14日以来最低.

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