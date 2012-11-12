〔中国债市〕利率互换变化有限,基于曲线陡峭化预期的交易策略仍存市场

路透北京11月12日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周一变化有限.市场人士表示,市场年内资金面预期乐观,部分机构认为将由短端价格向下引领IRS曲线的进一步陡峭化,基于此的交易策略仍有市场.

"今天IRS很安静,价格跟上周五差不多."上海外资一银行交易员称,"看未来两月,资金宽松,funding(资金)便宜,肯定还是会favor(青睐)短端;中长端,假如经济往上的话,大家pay(付固息债收浮息债)的兴趣还是会多些."

北京一国有大行资深交易员表达了类似观点,他称,10月宏观数据显示基本面缓中趋稳态势,IRS之前已所有反应,故当前市况会显清淡,似无方向;部分机构预计"十八大"后货币政策或更趋宽松一些,进而由短端引领IRS三年以内的短端下探,并完成曲线的进一步陡峭化.

中国共产党第十八次全国代表大会于上周四(8日)开幕,并将于本周三(14日)结束.会议将选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.2120/ 3.3120 3.1492/ 3.2442 3.2600/ 3.3550 3.3683/ 3.4650 3.3740/ 3.6740

周五 3.2000/ 3.3117 3.1450/ 3.2407 3.2414/ 3.3400 3.3586/ 3.4571 3.3600/ 3.6940

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变动 +0.0120/+0.0003 +0.0042/+0.0035 +0.0186/+0.0150 +0.0097/+0.0079 +0.0140/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)