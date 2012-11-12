〔韩国金融〕若韩元升值加速,或需加紧实施资本管控--企划财政部长官

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透韩国大邱11月12日电---韩国企划财政部长官朴宰完周一表示,如果韩元升值速度加快,有必要加速实施"宏观审慎"措施的准备工作.
朴宰完是在访问大邱(Daegu)一工业园区时做上述表态的.
今年以来韩元兑美元汇价上涨约6%,由于担心韩国外汇当局可能采取干预,投资者对于押注韩元越发谨慎.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。