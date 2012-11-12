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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 15:57 BJT

〔韩国金融〕若韩元升值加速,或需加紧实施资本管控--企划财政部长官

路透韩国大邱11月12日电---韩国企划财政部长官朴宰完周一表示,如果韩元升值速度加快,有必要加速实施"宏观审慎"措施的准备工作.

朴宰完是在访问大邱(Daegu)一工业园区时做上述表态的.

今年以来韩元兑美元汇价上涨约6%,由于担心韩国外汇当局可能采取干预,投资者对于押注韩元越发谨慎.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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