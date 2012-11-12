〔新闻稿〕中国10月末M2同比增长14.1%,人民币贷款余额增长15.9%--央行

(以下为中国人民银行周一公布的2012年10月金融统计数据报告全文)

一、广义货币增长14.1%，狭义货币增长6.1%

10月末，广义货币(M2)余额93.64万亿元,同比增长14.1%，比上月末低0.7个百分点，比上年同期高1.2个百分点；狭义货币(M1)余额29.33万亿元,同比增长6.1%，分别比上月末和上年同期低1.2个和2.3个百分点；流通中货币(M0)余额5.15万亿元,同比增长10.5%。当月净回笼现金1966亿元。

二、当月人民币贷款增加5052亿元，外币贷款增加204亿美元

10月末，本外币贷款余额66.07万亿元，同比增长16.2%。人民币贷款余额62.01万亿元，同比增长15.9%，比上月末低0.4个百分点，比上年同期高0.1个百分点。当月人民币贷款增加5052亿元，同比少增816亿元。分部门看，住户贷款增加1456亿元，其中，短期贷款增加305亿元，中长期贷款增加1151亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3586亿元，其中，短期贷款增加2467亿元，中长期贷款增加1685亿元，票据融资减少732亿元。1-10月人民币贷款增加7.23万亿元，同比多增9590亿元。10月末外币贷款余额6433亿美元，同比增长21.3%，当月外币贷款增加204亿美元。

三、当月人民币存款减少2799亿元，外币存款增加38亿美元

10月末，本外币存款余额92.32万亿元，同比增长14.2%。人民币存款余额89.68万亿元，同比增长13.3%，与上月末持平，比上年同期低0.3个百分点。当月人民币存款减少2799亿元，同比多减584亿元。其中，住户存款减少6639亿元，非金融企业存款减少1158亿元，财政性存款增加4806亿元。1-10月人民币存款增加8.75万亿元，同比多增8686亿元。10月末外币存款余额4176亿美元，同比增长59.0%，当月外币存款增加38亿美元。

四、当月银行间市场同业拆借月加权平均利率2.87%，质押式债券回购月加权平均利率2.82%

10月份,银行间人民币市场以拆借、现券和债券回购方式合计成交18.74万亿元，日均成交1.04万亿元，日均成交同比增长32.2%。

10月份,银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.87%，比上月低0.06个百分点；质押式债券回购月加权平均利率为2.82%,比上月低0.19个百分点。五、当月跨境贸易人民币结算业务发生2333亿元，直接投资人民币结算业务发生187亿元

2012年10月，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生1665亿元、668亿元、11亿元、176亿元。(完)

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

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