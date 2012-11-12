〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至两个月低点

《汇市简讯》欧元/日圆呈盘整格局，低于日线一目均衡转换线
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透伦敦11月12日电---英镑兑美元周一跌至两个月低点,上周英国央行货币政策小幅放宽后,投资人加紧出脱英镑.
英镑/美元GBP=D4跌至1.5881美元,为9月6日以来最低,交易商称买盘在1.5805附近.
英镑兑欧元EURGBP=D4持平,报0.7999英镑.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
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0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。