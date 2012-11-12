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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 16:26 BJT

〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至两个月低点

路透伦敦11月12日电---英镑兑美元周一跌至两个月低点,上周英国央行货币政策小幅放宽后,投资人加紧出脱英镑.

英镑/美元GBP=D4跌至1.5881美元,为9月6日以来最低,交易商称买盘在1.5805附近.

英镑兑欧元EURGBP=D4持平,报0.7999英镑.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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