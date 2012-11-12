《汇市简讯》美元兑瑞郎0.9500的期权障碍继续受到威胁

标题新闻：Northern Trust将并购瑞银旗下卢森堡及瑞士基金服务业务
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0751 GMT
* 美元兑瑞郎尚未突破障碍位0.9500,守在略低于期权价位与停止单处
* 0.95一线的蜂拥买单开启美元新涨势
* 无法突破则将造成压力,跌向0.94区间中断的走势受支撑,停止单在0.9450/30下方
* 若瑞郎尝试反弹,美元或下破200日移动均线
* 欧元兑瑞郎走势沉重但高于1.2050,关注会否跌向1.2000的瑞士央行所设下限
* 瑞士央行在11月9日止当周的银行活期存款持平在2,725亿瑞郎.(完)
--编译 隋芬;审校 高琦
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15