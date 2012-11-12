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市场报道 | 2012年 11月 12日 星期一 16:30 BJT

《汇市简讯》美元兑瑞郎0.9500的期权障碍继续受到威胁

0751 GMT

* 美元兑瑞郎尚未突破障碍位0.9500,守在略低于期权价位与停止单处

* 0.95一线的蜂拥买单开启美元新涨势

* 无法突破则将造成压力,跌向0.94区间中断的走势受支撑,停止单在0.9450/30下方

* 若瑞郎尝试反弹,美元或下破200日移动均线

* 欧元兑瑞郎走势沉重但高于1.2050,关注会否跌向1.2000的瑞士央行所设下限

* 瑞士央行在11月9日止当周的银行活期存款持平在2,725亿瑞郎.(完)

--编译 隋芬;审校 高琦

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