欧元/美元:上周收于55日和233日移动均线下方,也低于55周均线水准.我们认为已有足够证据显示潜藏的空头趋势再次浮现.短期看,由于欧元在小时图上多次多头背离,欧元在回到1.24/25区间之前,短线仍可能翻多修正.