澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
路透伦敦11月12日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:上周收于55日和233日移动均线下方,也低于55周均线水准.我们认为已有足够证据显示潜藏的空头趋势再次浮现.短期看,由于欧元在小时图上多次多头背离,欧元在回到1.24/25区间之前,短线仍可能翻多修正.
英镑/美元:市场还要一、两天来消化上周五英镑跌势,在重拾跌势并再创新低之前,英镑可能会缓步回到1.5945的中间点.下一道关卡应该是重测并且跌破233日移动平均区间低端,并由此证实英镑步入下跌趋势.
欧元/英镑:10-11月跌势呈现楔型,上周停在一目均衡云区的低端.如果来到"转换线"(Tenkan-Sen)上方,就可能突破近期高位80.31.
纽约 当日 今年来 2011年
0822GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2718 1.2708 +0.08 -1.75 1.2945
美元/日圆 JPY= 79.46 79.47 -0.01 +3.28 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 101.06 101.03 +0.03 +1.50 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9479 0.9485 -0.06 +1.10 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5898 1.5893 +0.03 +2.34 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9984 1.0015 -0.31 -2.05 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0420 1.0383 +0.36 +1.91 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8160 0.8140 +0.25 +4.83 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.800 82.560 +0.29 +5.29 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.840 64.740 +0.15 -45.75 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.33 126.36 -0.02 +5.69 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2756 1.2751 +0.04 -2.82 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 沈以文;审校 丁琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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