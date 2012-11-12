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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 17:14 BJT

〔中共十八大〕房地产调控政策至少目前还不会放松--住建部长

路透北京11月12日电---中国住房城乡建设部部长姜伟新周一表示,明年中国保障房建设有可能在600万套左右.房地产调控政策至少目前还不会放松.

他在十八大期间举行的新闻发布会上表示,根据十二五规划,五年建设3,600万套,去年1,000万套,今年开工700万套,明年开工数目正在研究中.

"明年不低于500万套,高于多少正在商量,有可能在600万套左右."姜伟新称.

住建部的新闻稿也提到,下一步,坚定不移地做好房地产市场调控工作,不断完善政策体系,抑制投资,投机性购房需求,支持居民合理自主性需要,巩固调控成果,促进房地产市场平稳健康发展.(完)

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--发稿 沈燕/宿泱蕴; 审校 林高丽

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