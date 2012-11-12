〔中港股市〕恒指及沪指均小涨,腾讯劲扬而汇丰下跌

* 恒指升0.2%,水泥股拖累恒生国企指数小跌

* 沪深300指数和沪综指上涨0.5%

* 汇丰控股跌0.4%,因英国税务调查相关报导

* 腾讯控股公布季报前升1.7%

路透香港11月12日电---香港股市周一小涨,暂时中止了上周的大跌势头.地产类股和腾讯控股(0700.HK)的上涨提振了大盘走势,但美国财政悬崖风险令交易迟缓.

恒生指数.HSI上涨0.2%,收报21,430.3点,而恒生国企指数.HSCE则因水泥股疲态拖累而收低0.1%.

内地股市方面,中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC都上涨0.5%.