〔中港股市〕恒指及沪指均小涨,腾讯劲扬而汇丰下跌

澳洲股市：收盘小跌，受基本材料及消费股拖累
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
* 恒指升0.2%,水泥股拖累恒生国企指数小跌
* 沪深300指数和沪综指上涨0.5%
* 汇丰控股跌0.4%,因英国税务调查相关报导
* 腾讯控股公布季报前升1.7%
路透香港11月12日电---香港股市周一小涨,暂时中止了上周的大跌势头.地产类股和腾讯控股(0700.HK)的上涨提振了大盘走势,但美国财政悬崖风险令交易迟缓.
恒生指数.HSI上涨0.2%,收报21,430.3点,而恒生国企指数.HSCE则因水泥股疲态拖累而收低0.1%.
路透2月20日 - 澳洲股市周一下跌，受基本材料及消费股拖累，其中Brambles Ltd重挫，该公司先前预估全年基础获利持平。
0613GMT * 欧元/日圆亚洲时段交投迟滞，区间在119.65-120.13日圆，买卖兴低迷 * 日线一目均衡转换线阻力位在120.33 * 100日均线向上在119.34 * 小时图一目均衡转换线向上在119.96，小时图一目均衡基准线向下在120.24 * 资金流动稀落，美国假期因素明显压抑交投 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。