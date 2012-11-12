〔全球矿业〕日本希望明年中开始从中国以外国家取得一半稀土进口需求

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透东京11月12日电---日本经济产业大臣枝野幸男周一表示,日本正在减少稀土供应对中国的依赖,预计从明年中期开始,约半数稀土供应将来自中国以外国家.
日本稀土进口约有90%来自中国.2010年中日爆发争端后,中方限制对日本出口稀土.最近中日两国因岛屿争端关系再次紧张,日本因而力求多元化稀土供应来源.
枝野幸男在议会上表示,"我们希望进一步多元化供应源,确保我们的利益并支持国内科技发展,从而减少(稀土)用量并促进循环利用."
日本政府表示,过去几年日本国内每年的稀土需求一直在2万吨至3万吨之间.
枝野幸男称,日本预计明年可从印度进口4,100吨稀土.经济产业省一位官员表示,日本还计划在2013年从哈萨克斯坦进口400吨、从澳洲进口9,000吨稀土.(完)
--编译 田建华;审校 李婷仪/石冠兰
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15