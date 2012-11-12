(重温稿)《中国新债预测》进出口行三年固息债利率预测均值3.82%,七年4.20%

更正-中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
* 招标品种: 三年期固息债 七年期固息债
* 招标金额: 100亿元人民币 120亿元
* 可追加量: 至多50亿元 至多80亿元
* 预测均值: 3.82% 4.20%
* 预测区间: 3.77%-3.87% 4.12%-4.26%
* 招标时间: 11月13日10:00-11:00
* 受访人数: 11位(券商、银行)
路透上海11月12日电---中国进出口银行周二将招标发行三及七年两期固息债.路透调查显示,流动性持续宽松,且四季度利率债供给渐近尾声,近期一级市场表现向好.在此情况下,预计明日两期新债中标利率有望接近甚至低于二级市场,预测均值分别落在3.82%和4.20%.
不过也有交易员指出,中国经济企稳增加收益率曲线可能增陡预期,不排除推高明日七年品种利率的可能.
北京一大型券商分析师认为,明日新债中标利率可能"贴近二级吧,最近(二级市场)收益率比较平稳."
华南一银行交易员补充说,近期密集公布的数据,并未对现券市场造成明显影响.而资金面的相对稳定,则有望支撑一级市场延续自上周以来的相对较好势头.
此前国家统计局公布的10月工业、投资和消费增速悉数超出预期,同时,通胀降至33个月低点,意味着本轮通胀周期底部或已形成.未来通胀将温和上行,但整体仍会是平稳可控.中国经济企稳预期进一步得到印证.[ID:nSB2093335]
二级市场上,剩余期限约2.95年的进出口行固息债120316券最新成交收益率tCN120316=CFXS为3.84%,加权均值为3.8277%;剩余期限约6.6年的进出口行固息债120308券最新成交收益率tCN120308=CFXS为4.21%,加权均值为4.1780%.
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期品种最新收益率报在3.8259%,七年期为4.1896%
进出口行明日招标新债为今年第22和23期金融债,具体条款如下:
第22期 第23期
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发行金额 100亿元 120亿元
追加发行 至多50亿元 至多80亿元
期限/计息方式 三年/固息 七年/固息
招标时间 11月13日10:00-11:00 11月13日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月20日 11月22日
发行期 11月13日至11月20日 11月13日至11月22日
上市日 11月26日 11月28日
基本承销额 无 无
----------------------------------------------------------------(完)
--发稿 李宏薇; 审校 黄凯
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 人民币兑美元即期周一午盘小幅反弹，但整体波动区间较上日明显收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，市场缺乏驱动因素交投相对清淡，短期汇价料延续区间横向波动。
* 法国大选新进展令欧元走势艰难 * 美元兑日圆下跌，此前美债收益率下滑 * 澳元和新西兰元基本持平 路透东京2月20日 - 美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的选票转向民族阵线创党者勒庞。 最近欧洲政治风险的加大，打压美债收益率跌至一周低点2.4%，使美元/日圆微跌。 美元/日圆 变动不大，报113.090，距离周五所及的2月9日以来低点112.620不远。 美元指数 持稳在100.930，该指数本月稍早连涨10个交易日，之后美国虽公布一连串稳健经济数据，但美元仍失去动能，令多头感到沮丧。 “在10年期美债收益率没有维持在2.4%附近的情况下，美元/日圆很难上涨