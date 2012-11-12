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市场报道 | 2012年 11月 12日 星期一 17:06 BJT

《汇市简讯》英镑/美元可能试探200日移动均线

0852GMT

* 英镑/美元可能在未来几日试探200日移动均线(目前的切入位在1.5850).

* 10日和30日移动均线呈空头排列.

* 寻求在1.5950处做空,之后是1.6000/1.6020.

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/fex83t).(完)

--编译 高琦; 审校 田建华

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