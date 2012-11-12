《汇市简讯》英镑/美元可能试探200日移动均线

标题新闻：Northern Trust将并购瑞银旗下卢森堡及瑞士基金服务业务
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* 英镑/美元可能在未来几日试探200日移动均线(目前的切入位在1.5850).
* 10日和30日移动均线呈空头排列.
* 寻求在1.5950处做空,之后是1.6000/1.6020.
* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/fex83t).(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15