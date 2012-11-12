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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 17:26 BJT

〔路透基点〕台骏国际租赁1亿人民币贷款案暂停--RLPC

路透香港11月11日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士称,台骏国际租赁有限公司1亿人民币(1,600万美元)一年期定期贷款案已延期.

上海商业储蓄银行在7月曾获委托书,但该交易迄今尚未公布.

一如稍早报导,是次贷款计划分为在岸贷款和离岸贷款两部分.所融资金将用于营运资本.

台骏国际租赁是台湾工业银行的子公司.(完)

--编译 洪曦;审校 石冠兰

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