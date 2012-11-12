〔中国债市〕现券收益率变动不大,信贷数据未改政策预期市场反应淡静

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透上海11月12日电--中国银行间债市周一现券收益率变动不大.今日公布的10月M2及信贷等数据,未改政策持稳预期,因此市场反应淡静.在宽松资金面扶持下,短期品种收益率小幅下行,曲线整体呈陡峭化趋势.
交易员表示,结合近期公布的经济数据显示,经济已出现明显触底迹象,料年底前政策将维稳.且恰逢十八大期间召开,市场观望情绪本就浓重,令交易较为清淡.
"没啥变动,部分短的还行,长券基本没动,与上周五公布的CPI和PPI数据时相比,债市今天对信贷数据的反应偏冷静."北京一交易员称.
上海一银行交易员指出,目前投资者对年底前资金面的稳定持乐观态度,因此部分在年内到期的中低评级信用债受到青睐.
中国10月社会融资规模因季节性因素环比下滑逾20%,不过同比来看社会融资规模增幅不小,加之当月中长期贷款占比继续提升,表明当前资金对实体经济的支持力度未减.在经济已出现明显触底迹象的情况下,料年底前货币政策仍为平静期.[ID:nSB2095897]
剩余期限约2.84年的固息国债120017券最新成交收益率tCN120017=CFXM为3.0450%/3.0160,上周五尾盘为3.0400%/3.0200%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.5254 3.1002
上日 2.6206 3.1103
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9820/2.9150
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9471/2.8971
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3100(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 徐永/刘昕; 审校 林高丽
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15