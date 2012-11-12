〔中国债市〕现券收益率变动不大,信贷数据未改政策预期市场反应淡静

路透上海11月12日电--中国银行间债市周一现券收益率变动不大.今日公布的10月M2及信贷等数据,未改政策持稳预期,因此市场反应淡静.在宽松资金面扶持下,短期品种收益率小幅下行,曲线整体呈陡峭化趋势.

交易员表示,结合近期公布的经济数据显示,经济已出现明显触底迹象,料年底前政策将维稳.且恰逢十八大期间召开,市场观望情绪本就浓重,令交易较为清淡.

"没啥变动,部分短的还行,长券基本没动,与上周五公布的CPI和PPI数据时相比,债市今天对信贷数据的反应偏冷静."北京一交易员称.

上海一银行交易员指出,目前投资者对年底前资金面的稳定持乐观态度,因此部分在年内到期的中低评级信用债受到青睐.

中国10月社会融资规模因季节性因素环比下滑逾20%,不过同比来看社会融资规模增幅不小,加之当月中长期贷款占比继续提升,表明当前资金对实体经济的支持力度未减.在经济已出现明显触底迹象的情况下,料年底前货币政策仍为平静期.[ID:nSB2095897]

剩余期限约2.84年的固息国债120017券最新成交收益率tCN120017=CFXM为3.0450%/3.0160,上周五尾盘为3.0400%/3.0200%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.5254 3.1002

上日 2.6206 3.1103

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9820/2.9150

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9471/2.8971

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3760/3.3100(完)

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