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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 17:54 BJT

〔中国金属〕国储局计划于周三向国内铝厂采购16万吨原铝--消息人士

路透香港11月12日电---两位收到招标通知的消息人士周一表示,中国国家物资储备局从国内铝厂招标采购16万吨原铝.

国储局将于周三进行此次招标.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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