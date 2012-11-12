〔路透基点〕和桐化学40亿台币五年期贷款案发布

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透香港11月12日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,牵头行和簿记行土地银行已经为和桐化学股份有限公司发起40亿台币(1.38亿美元)五年期贷款案.
这笔无担保贷款分为27.5亿台币的定期贷款A部分(用于再融资)、6亿台币的定期贷款B部分(用于购入股票)和6.50亿台币的循环贷款C部分(用于营运资本).
A部分贷款利率为较二级市场90天期商业本票利率加码90个基点,B和C部分贷款利率则较同样基准利率加码100个基点.三个部分贷款税前保底利率为2%.
银行受邀按三个层次参贷:
承贷8亿台币及以上的银行,将获簿记行头衔和15个基点的前端费;承贷5-7.99亿台币的银行,将获联合安排行头衔和10个基点的前端费;承贷3-4.99亿台币的银行,将获参贷行头衔和7个基点的前端费.
如果A部分贷款动用金额少于100%,或C部分贷款动用金额少于30%,那么都将有20个基点的承诺费.
A部分贷款有两年的宽限期,将按13个季度不等额偿还--5%(第一至四个季度)、7.5%(第五至八个季度)和10%(第九至13个季度)--平均年限为3.74年.
B部分贷款有三年的宽限期,将在九个季度内不等额偿还--10%(第一至四个季度)、20%(第九个季度)--平均年限为4.1年.
财务条款包括流动比率不低于1倍,负债比率不高于两倍,利息保障倍数不低于两倍.有形资本净值最低为80亿台币.
在11月28日之前作出承诺的银行,将可获5个基点的优惠费率(early bird fee).
回复截至日期为12月5日.
2011年1月,和桐化学曾签署一笔27.5亿台币的五年期贷款,利率较二级商业本票利率加码90-100个基点,税前保底利率为2%.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15