〔路透基点〕和桐化学40亿台币五年期贷款案发布

路透香港11月12日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,牵头行和簿记行土地银行已经为和桐化学股份有限公司发起40亿台币(1.38亿美元)五年期贷款案.

这笔无担保贷款分为27.5亿台币的定期贷款A部分(用于再融资)、6亿台币的定期贷款B部分(用于购入股票)和6.50亿台币的循环贷款C部分(用于营运资本).

A部分贷款利率为较二级市场90天期商业本票利率加码90个基点,B和C部分贷款利率则较同样基准利率加码100个基点.三个部分贷款税前保底利率为2%.

银行受邀按三个层次参贷:

承贷8亿台币及以上的银行,将获簿记行头衔和15个基点的前端费;承贷5-7.99亿台币的银行,将获联合安排行头衔和10个基点的前端费;承贷3-4.99亿台币的银行,将获参贷行头衔和7个基点的前端费.

如果A部分贷款动用金额少于100%,或C部分贷款动用金额少于30%,那么都将有20个基点的承诺费.

A部分贷款有两年的宽限期,将按13个季度不等额偿还--5%(第一至四个季度)、7.5%(第五至八个季度)和10%(第九至13个季度)--平均年限为3.74年.

B部分贷款有三年的宽限期,将在九个季度内不等额偿还--10%(第一至四个季度)、20%(第九个季度)--平均年限为4.1年.

财务条款包括流动比率不低于1倍,负债比率不高于两倍,利息保障倍数不低于两倍.有形资本净值最低为80亿台币.

在11月28日之前作出承诺的银行,将可获5个基点的优惠费率(early bird fee).

回复截至日期为12月5日.

2011年1月,和桐化学曾签署一笔27.5亿台币的五年期贷款,利率较二级商业本票利率加码90-100个基点,税前保底利率为2%.(完)