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市场报道 | 2012年 11月 12日 星期一 18:00 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个月低位,英国放宽货币政策形成打压

路透伦敦11月12日电---周一英镑兑美元触及两个月低位,因上周英国货币政策小幅放宽后,投资者加大沽售英镑力度.

英镑兑美元GBP=D4跌0.1%至1.5880美元,创9月5日以来最低.

英镑兑欧元EURGBP=D4几近持平于0.7994英镑,交易商称有来自企业对英镑的需求.预计欧元支撑位在100日移动均线切入位0.7963英镑附近,该水准上周限制了跌势.

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