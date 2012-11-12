〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个月低位,英国放宽货币政策形成打压

标题新闻：Northern Trust将并购瑞银旗下卢森堡及瑞士基金服务业务
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路透伦敦11月12日电---周一英镑兑美元触及两个月低位,因上周英国货币政策小幅放宽后,投资者加大沽售英镑力度.
英镑兑美元GBP=D4跌0.1%至1.5880美元,创9月5日以来最低.
英镑兑欧元EURGBP=D4几近持平于0.7994英镑,交易商称有来自企业对英镑的需求.预计欧元支撑位在100日移动均线切入位0.7963英镑附近,该水准上周限制了跌势.
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15