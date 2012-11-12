〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两个月低位,英国放宽货币政策形成打压

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位

菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。