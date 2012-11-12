(重温稿)〔台湾货币市场〕央行冲销力道不足,短率隐然有向下压力

更正-中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
* 央行冲销力道不足令资金过剩
* 短率有向下压力
记者 詹静宜
路透台北11月12日电---台湾短率周一在低位附近盘旋.今日央行存单到期量大,但冲销力道却不够积极,这令市场资金持续宽裕.交易员表示,拆入需求疲弱下,资金供过于求,若央行本周冲销的量能未扩大,则短率仍有些许向下压力.
交易人士表示,今天央行到期存单金额高逾7,000亿台币,但由于央行仍希望平衡每日的到期金额,因此今天发行余额较上日减少.也有少数银行表示,尽管累积准备数字为负,但目前仍在提存期中旬,还没有到急需回补积数的时候,因此整体而言,市场拆入的需求仍显得相对疲弱.
一家净拆入的小型银行交易员说,"今天(降利率)蛮好讲的,我想其他人的利率应该也有降."
银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.387%,同于上日.今日区间在0.295-0.48%,上日在0.295-0.49%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.50%,同于上日.
**短票量不多**
短票方面,大型票券商表示,由于中油今天发行短票,因此发票量较平常周一的量略多一些.但发行端的整体客户发票需求不算太高,使得近期发票量仍然偏少.
交易员也表示,近期短票利率以区间下缘附近的成交比重偏高."本周短票利率确实仍有往下走的压力."一大型票券商交易员说.
部分银行交易商也指出,市场资金仍是偏多,所以或多或少都有买票需求,但市场票源少,即便买进金额也不大.而短票利率略往区间低位靠拢,也只能"无奈"接受.
一个月短票成交利率区间主要交投落在0.78-0.79%,大区间在0.78-0.80%,与上日同.少数短天期短票成交低见0.77%.
台湾央行周一公布,今日共发行6,427亿台币存单,若相较存单到期金额7,151.8亿,存单发行余额减724.8亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期总额为1兆(万亿)6,113.3亿台币,本周余日存单到期金额分别为周二134亿,周三4,705亿,周四552.5亿,以及周五3,570亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周一超额准备为13亿台币;累计超额准备为负285亿台币,加计前期1%的超额准备为621亿台币.
**公债RP利率有下调压力**
公债10天期附买回(RP)利率则是大致持稳.交易员表示,热钱涌入令货币市场资金更加宽松,惟投信、银行对利率还有所坚持,今日未见向下调整.
交易商指出,这两天热钱流入,令银行体系资金更加宽裕,此外,投信基金因申购款增加,对公司债与公债需求有增无减.周一因市况尚未明朗,利率比照上周五成交,但以目前资金淹水的情形判断,本周RP利率存在微幅下调空间.
"央行冲销力道偏弱,热钱又进来,让资金松上加松."一大型证券商交易员说.
另一大型票券商交易员认为,资金充裕令隔拆利率跌破0.50%,这使得公司债RP利率也面临下调压力.
"投信虽然守在0.81-0.82%,但我们认为有下调空间,顶多转做隔拆就好."他说.
台币兑美元TWD=TP周一早盘升破29元大关至逾14个月高位,为2011年9月1日报28.910来的新高.
证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,主要交投在0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.84%,与上日同,区间低位成交比例逐渐增加.
交易商表示,本周紧缩因素有周二30亿台币台中银行(2812.TW)金融债交割;周四有125亿台币高雄市政府债、50亿上海商银金融债、10亿华泰银行金融债交割.(完)
--集体采写 董永年; 审校 林高丽
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