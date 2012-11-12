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货币新闻 | 2012年 11月 12日 星期一 18:19 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎跌至两个月低点,受累于希腊债务疑虑

路透伦敦11月12日电---欧元兑瑞郎周一跌至两个月低点,欧元区财长会议不太可能就对希腊发放新一轮援助资金事宜达成一致,故市场担忧希腊债务问题.

欧元兑瑞郎EURCHF=R在EBS电子平台上跌至1.20525瑞郎.交易商说,买盘在1.2050,此处或会为欧元提供部分短线支撑.(完)

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