〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎跌至两个月低点,受累于希腊债务疑虑

标题新闻：Northern Trust将并购瑞银旗下卢森堡及瑞士基金服务业务
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路透伦敦11月12日电---欧元兑瑞郎周一跌至两个月低点,欧元区财长会议不太可能就对希腊发放新一轮援助资金事宜达成一致,故市场担忧希腊债务问题.
欧元兑瑞郎EURCHF=R在EBS电子平台上跌至1.20525瑞郎.交易商说,买盘在1.2050,此处或会为欧元提供部分短线支撑.(完)
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。