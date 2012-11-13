《交易视点》中国经济持续弱复苏,转债市场不悲观--中信证券

路透北京11月13日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，鉴于经济弱复苏得以持续，基本面相对利好于股票市场，股市和转债市场在"维稳"行情结束后偏悲观的预期得以修正，预计年内股市更有可能呈现震荡走势，对转债市场不悲观。

就个券而言，股性较强、估值较低的工行和南山等大盘或中盘转债，短期内下跌风险较小，可继续持有，但不宜追涨。

**经济增长持续反弹**

10月份经济数据整体好于市场预期，其中10月份工业增加值同比增长9.6%，高于9.4%的市场预期值；出口同比增长11.6%，显着高于8.9%的市场预期值，贸易顺差扩大至320亿元。

1-10月固定资产投资累计同比增长20.7%，10月份单月投资增速与9月基本持平，分类来看，基建投资同比增速上升1个百分点到30.7%，制造业投资继续下滑，房地产投资同比保持稳定。

总体来看，依靠出口和基建投资的较快增长，近两个月经济增长小幅回升，短期内经济增长有望延续小幅回升的态势，但经济的显着回升需要更多的宽松政策支持。

**A股市场短期可能呈震荡走势**

A股市场偏悲观预期得到修正，短期可能呈现震荡走势。在10月份经济数据公布之前， 市场机构对于股市的后市看法趋同，即经济企稳能否持续还需观察，而维稳行情结束之后市场抛售压力增大，可能存在下跌风险。

10月份经济数据公布之后，经济增长整体好于市场预期，偏悲观预期得到修正，预计年内A股市场更有可能在基本面利好与产业资本减持、海外市场存在下跌风险的共同影响下呈现震荡走势。

（1）经济触底回升态势利好于股市，但短期内政策或将处于观察期，进一步放松的可能性不大，难以催生大的股市行情。

（2）随着经济的回暖，机构投资者在维稳行情结束后减持股票的动力将减弱，但产业资本减持压力仍需关注。

（3）美国财政悬崖问题如果没有得到较好解决，或是欧洲出现风险事件，可能导致国内出口复苏的态势将难以持续，风险偏好也可能下滑。

**转债策略建议**

鉴于经济弱复苏得以持续，基本面相对利好于股票市场，我们修正了此前对维稳行情结束后股市和转债市场偏悲观的看法，预计年内股市更有可能呈现震荡走势，对转债市场不悲观。

个券方面，对于股性较强、估值较低的大盘或中盘转债（工行、国投、石化、南山），短期内转债下跌的风险较小，建议继续持有，但不宜追涨。对于债性较强、转股溢价率较高的中行转债，相对其他转债的估值吸引力在下降，考虑到机会成本，建议在反弹中适当减持。

此外，石化转债具有估值吸引力，仓位不重的投资者可以考虑在成品油价格下调风险消化之后择机增持；

南山转债股性、债性估值都具有一定吸引力，持有的机会成本较低，短期围绕面值附近波动的可能性较大，可以考虑在面值以下放慢节奏、逢低增持。(完)

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