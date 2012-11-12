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亚洲 | 2012年 11月 12日 星期一 18:19 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月12日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)   年利率           主体评级   发行时间   主承销商
           (亿元人民币)   
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*沈阳和平区国资 12        7        6.85%               AA    11/13-11/19  国泰君安

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*辽阳城市       15        7        7.10%               AA    11/13-11/19  太平洋证券
资本经营公司                                                               广州证券     
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内蒙古          15        7      前5年5.90%            AA+   11/12-11/15   西南证券
高等级公路       (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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营口港集团      22        8  前5年利率区间5.30%—6.30% AA+   11/13-11/16 中信建投证券
                 (第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)
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绍兴城投        13        7    利率区间6.20%-6.70%     AA    11/9-11/13    国信证券
                          (第3-7年每年末偿还20%本金)
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鸡西国资        12        7          7.18%             AA-   11/8-11/14    广州证券
                 (第3-7年末每年偿还20%本金;以自有土地使用权担保)
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贵阳公共        16        7          6.70%             AA    11/6-11/14 中银国际证券
住宅建设投资              (第3-7年末每年偿还20%本金)                       中德证券
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西子电梯集团    5         6       前三年5.75%          AA    11/9-11/15    国信证券
                          (第三年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;
                           上海西子联合投资有限公司以其浙商银行股份提供质押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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