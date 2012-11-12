〔路透基点〕五至六家银行已加入Mercuria Energy Trading贷款案

路透香港11月12日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,五家或六家银行迄今已承诺参贷Mercuria Energy Trading的5亿美元循环贷款,并有十多家银行正在处理授信批准.

消息人士还表示,鉴于市场上的良好反馈,是次贷款的规模料会增加,但尚未敲定.

一如此前报导,牵头行和联席簿记行包括澳新银行、法国巴黎银行、星展银行、First Gulf Bank、汇丰、中国工商银行、荷兰国际、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行和三井住友银行.

该交易包括3.60亿美元的364天期贷款部分和1.40亿美元的三年期贷款部分,利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180和275个基点.

364天期贷款最高综合收益为245个基点;三年期贷款部分最高综合收益为325个基点.

回复期限11月16日.

这项贷款由Mercuria Energy Group担保.

资金将用于为2011年12月签署的7.55亿美元交易进行再融资.当时贷款中5.35亿美元的364天期部分最高综合收益为220个基点,利率较Libor加码155个基点,2.20亿美元三年期部分最高综合收益为270个基点,利率较Libor加码240个基点.

借款人是Mercuria Energy Group的新加坡子公司.(完)