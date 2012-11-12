〔路透基点〕五至六家银行已加入Mercuria Energy Trading贷款案

新兴汇市：亚币大多走贬，菲律宾披索跌至逾10年低位
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
路透香港11月12日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,五家或六家银行迄今已承诺参贷Mercuria Energy Trading的5亿美元循环贷款,并有十多家银行正在处理授信批准.
消息人士还表示,鉴于市场上的良好反馈,是次贷款的规模料会增加,但尚未敲定.
一如此前报导,牵头行和联席簿记行包括澳新银行、法国巴黎银行、星展银行、First Gulf Bank、汇丰、中国工商银行、荷兰国际、苏格兰皇家银行、法国兴业银行、渣打银行和三井住友银行.
该交易包括3.60亿美元的364天期贷款部分和1.40亿美元的三年期贷款部分,利率分别为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码180和275个基点.
364天期贷款最高综合收益为245个基点;三年期贷款部分最高综合收益为325个基点.
回复期限11月16日.
这项贷款由Mercuria Energy Group担保.
资金将用于为2011年12月签署的7.55亿美元交易进行再融资.当时贷款中5.35亿美元的364天期部分最高综合收益为220个基点,利率较Libor加码155个基点,2.20亿美元三年期部分最高综合收益为270个基点,利率较Libor加码240个基点.
借款人是Mercuria Energy Group的新加坡子公司.(完)
--编译 洪曦;审校 蔡美珍
菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 15