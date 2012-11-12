〔中共十八大〕房地产调控政策至少目前还不会放松--住建部长(更新版)

标题新闻：Northern Trust将并购瑞银旗下卢森堡及瑞士基金服务业务
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* 明年保障房建设有可能在600万套左右
* 房地产调控政策至少目前不会放松
* 预防保障房建设中出现腐败问题
路透北京11月12日电---中国住房城乡建设部部长姜伟新周一表示,明年中国保障房建设有可能在600万套左右.房地产调控政策至少目前还不会放松.
他在十八大期间举行的新闻发布会上表示,根据十二五规划,五年建设3,600万套,去年1,000万套,今年开工700万套,明年开工数目正在研究中.
"明年不低于500万套,高于多少正在商量,有可能在600万套左右."姜伟新称.
至于如何预防大规模保障房建设中可能出现"大楼建起来,干部倒下去"的腐败情况,姜伟新称,目前还没有发生因为保障房建设资金而倒了一批干部的情况,但出现了保障房建设中的质量问题."目前没有不等于以后没有,会关注相关问题."
1-10月份,中国城镇保障性安居工程新开工722万套,基本建成505万套,完成投资10,800亿元人民币,基本完成年初既定目标[ID:nSB2092159].
住建部的新闻稿也提到,下一步,坚定不移地做好房地产市场调控工作,不断完善政策体系,抑制投资,投机性购房需求,支持居民合理自主性需要,巩固调控成果,促进房地产市场平稳健康发展.(完)
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--发稿 沈燕/宿泱蕴; 审校 黄凯
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菲律宾央行总裁泰谭柯周一称，央行并未设定汇率目标，但已注意到汇市过度波动。菲律宾披索不久前刚刚触及2006年11月以来最低水准。 “披索走势追随了多数亚洲货币的跌势，还受到地缘政治担忧所引发的避险情绪驱动，特别是来自欧洲的风险。”泰谭柯在手机短信中说。
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。