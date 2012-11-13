《交易视点》中国转债投资应退守后低配蛰伏--中金

路透北京11月13日电---中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略周报认为，投资者应保持低配蛰伏状态，静观不确定性因素的明朗。由于周期性、非周期性股博弈正酣，难辨胜负，仓位控制还是相对较好的风险控制手段，转债本身性价比是关键。

个券方面，仍建议重点持有国投、非银行大盘转债、中行转债，适量持有重工、南山、工行、国电转债。

**策略观点**

我们坚持之前的判断，认为11 月份股市由于经济小复苏叠加逢高出局冲动，走势在诸多消息面冲击下将颇为纠结，下半月变数增多。转债市场方面，在过去的三周时间里，我们建议投资者遇冲高减持，并将仓位退守到低配。

短期来看，建议投资者保持低配蛰伏状态，静观不确定性因素的明朗。由于周期性、非周期性股博弈正酣，难辨胜负，仓位控制还是相对较好的风险控制手段，转债本身性价比是关键。

个券方面，我们之前建议优先减持安全边际稍差的工行和重工，而适量增持估值更廉价的南山转债。

目前，我们仍建议重点持有国投（公司进入快速成长周期）、非银行大盘转债（成品油机制改革将破题，转债性价比较好）、中行转债（替代纯债，主要针对刚性配置资金，如转债基金），适量持有重工（即将进入转股期）、南山（基本面无亮点，但转债估值有优势）、工行（转债低溢价率弥补正股弹性不足，但维稳等力量趋弱后，容易受正股波动冲击）、国电转债（正股缺乏上涨触发剂，但转债已经重回100-105 元低吸区间）。

**热点个券**

国投转债：国投转债是我们近期的首选品种，基本面有几大亮点：

第一，雅砻江开发开始进入收获期，公司业绩高成长前景值得期待。近期来看，项目进展顺利，核定电价预计将基本符合预期。

第二，四季度业绩方面，由于去年低基数效应，同比仍将大幅增长。

第三，国投公司大手笔增持股票封杀正股下跌空间。公司正股仍有较大潜在涨幅空间，明年转债有望实现转股。短期股价上涨触发剂有所减少，但股价调整空间有限，震荡上行仍是大趋势。

基于我们对正股的判断，加上转债估值合理，我们依然看好国投转债。对川投转债，趋势上同样有配置价值，但由于正股和转债估值均略偏高，弱化了该转债的投资价值，仍不建议重点持有。

重工转债：我们在最近三、四周周报中都曾建议遇股市冲高，优先降低工行、重工转债仓位，理由在于：

1、基本面方面，民船仍旧底部徘徊，军船、海工和能源交通等业务值得期待。

2、促转股方面，投资者应保持平常心。

3、转债本身来看，估值受到南山转债的“比价效应”负面冲击，而安全边际也稍逊色。

考虑到公司对促进转股仍保持较高的积极性，正股仍有一定的题材和弹性，加上转债转股期日益临近，价格也已经回落到101 元区域，仍建议有风险承受能力的投资者继续持有中等待转机。(完)

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