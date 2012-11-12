〔美国热股〕GILEAD SCIENCES跳涨逾11%,因肝炎药物试验大获成功

路透11月12日电---生物医药公司GILEAD SCIENCES INC (GILD.O)上周六公布,使用一组药物对少数患有最普遍和最难治疗的丙型肝炎病人进行治疗,获得100%的治愈率.
该股周一跳涨11.37%,报72.40美元.(完)
--编译 肖群英;审校 利棣儿
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