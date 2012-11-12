〔美国热股〕雅虎盘中上涨,持股的中国阿里巴巴第二季获利激增

更正-中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员

路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。