〔欧元区经济〕如希腊预算目标推后两年实现,将需326亿欧元额外资金-草稿

《汇市简讯》美元/日圆守住盘初涨幅，略高于113.00

0609GMT * 美元/日圆守住由112.78日圆起涨的盘初升幅 * 但上档受限，今日高点仍是稍早触及的113.18 * 美元/日圆一开始受到空头回补及薪酬结算日(Gotobi)东京定盘需求提振后，后续买盘不多 * 55小时均线阻力在113.22，小时图一目均衡云区底部在113.18 * 云区本身下移，今日全球收盘时底部将降至112.92 * 日线一目均衡转换线走平在113.29，一目均衡基准线在113.60 (完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)