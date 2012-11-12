版本:
中国
债券 | 2012年 11月 13日 星期二 01:49 BJT

〔英国债市〕英债小涨,投资者关注英国通胀数据

路透伦敦11月12日电---英国政府公债周一上扬,因投资者消化了有关英债供应将减少的预期.之前英国财政部决定利用英国央行购债计划的利息收入来偿还债务.

英国政府上周五称,英国央行买进的3,750亿英镑英国公债,所获得的付息都放在英国央行帐上.现在约有350亿英镑将交还财政部,降低政府短期借款需求.[ID:nST0573071]

这一调整也可能在未来减少借款需求.

英国央行总裁金恩称,这个做法相当于小规模放松货币政策,可能给迟滞的经济带来提振.经济学家表示,这可能有助财政大臣奥斯本实现削减债务的目标.

但预算监管机构表示,一旦利率开始攀升,此举将带来长期成本.部分分析师表示,这引发了对央行独立性和未来可能将债务货币化的担忧.

12月英债期货FLGZ2收高10个跳动点,报120.57,表现强于可比德债期货FGBLZ2,后者升3个跳动点.

本周英国将公布一系列数据,包括周二的通胀数据、周三的就业数据以及周四的零售销售数据,这会为英国经济在表现稳健的第三季后第四季如何开局提供线索.

投资者还将仔细研读周三央行的季度通胀报告,以寻找未来是否会进一步放宽政策的迹象.

10年期英债GB10YT=RR收益率跌近2个基点,报1.72%,同可比德债收益率差收窄2个基点,报37个基点.

在本周进行的2052年到期英债标售前,超长期英债表现稍逊,收益率上扬1个基点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐