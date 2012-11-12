〔英国债市〕英债小涨,投资者关注英国通胀数据

中国财政：支出结构固化弊端愈发明显，需从决策、制度、技术分别施策--专家
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透伦敦11月12日电---英国政府公债周一上扬,因投资者消化了有关英债供应将减少的预期.之前英国财政部决定利用英国央行购债计划的利息收入来偿还债务.
英国政府上周五称,英国央行买进的3,750亿英镑英国公债,所获得的付息都放在英国央行帐上.现在约有350亿英镑将交还财政部,降低政府短期借款需求.[ID:nST0573071]
这一调整也可能在未来减少借款需求.
英国央行总裁金恩称,这个做法相当于小规模放松货币政策,可能给迟滞的经济带来提振.经济学家表示,这可能有助财政大臣奥斯本实现削减债务的目标.
但预算监管机构表示,一旦利率开始攀升,此举将带来长期成本.部分分析师表示,这引发了对央行独立性和未来可能将债务货币化的担忧.
12月英债期货FLGZ2收高10个跳动点,报120.57,表现强于可比德债期货FGBLZ2,后者升3个跳动点.
本周英国将公布一系列数据,包括周二的通胀数据、周三的就业数据以及周四的零售销售数据,这会为英国经济在表现稳健的第三季后第四季如何开局提供线索.
投资者还将仔细研读周三央行的季度通胀报告,以寻找未来是否会进一步放宽政策的迹象.
10年期英债GB10YT=RR收益率跌近2个基点,报1.72%,同可比德债收益率差收窄2个基点,报37个基点.
在本周进行的2052年到期英债标售前,超长期英债表现稍逊,收益率上扬1个基点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。
路透上海2月20日 - 中国银行间资金市场周一早盘大行融出减少，机构轧平头寸仍显不 易，非银机构拆入资金价格攀高。交易人士表示，不排除前期TLF到期滞后效应显现，致流 动性延续上周紧势，但央行公开市场连续第三日净投放，规模达千亿稍安抚市场情绪。 上海一银行交易员称， 资金面“跟上周五差不多，还是紧，大行也都开始借了。” 他并表示，不过央行已经持续投放，今天净投放规模也不小，感觉大家心态也还可以， 头寸到临近中午也差不多都能平，部分仍有缺口的质押信用债的非银类机构其实可以借到， 但是就是价格问题，可以等到下午再看看情况。 央行公开市场今日进行1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天600亿 元，28天400亿元。据此计算，今日将净投放1,000亿元。另外，19日还有535亿元的中期借 贷便利(MLF)到期，也顺延至今日。 “上周四开始大行就出的少了，现在隔夜、七天基本都借不到，七天(价格)说要到4%， ”北京一券商交易员透露，TLF到期可能有点时滞效应，再加上今天还有MLF到期，不过也没
路透上海2月20日 - 中国银行间债市周一早盘延续暖势，现券收益率开盘即下行3-4个bp，10年国债期货主力合约涨幅一度接近0.5%。交易员称，从央行最新发布的货币政策报告来看，尽管金融去杠杆压力仍在，但定调稳健中性并未进一步收紧，债市短期反响稍偏乐观，长期则仍面临不确定性。