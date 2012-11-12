〔金属期市〕期铜从两个月低位反弹,受美元下滑和中国经济回升提振

* 期铜上涨,因希腊达成预算协议后欧元持稳

* 中国10月铜进口量锐减,限制期铜涨势

* 美国财政悬崖迫近,打击风险偏好

* 中国官方物资储备机构招标收储铝

路透伦敦11月12日电---期铜周一从两个月低位反弹,此前希腊议会批准预算改革方案提振欧元/美元,且最新数据确认中国经济正摆脱三年来最严重的滑坡企稳回升.

围绕美国和欧元区债务的担忧令期铜涨幅受限,但美元指数.DXY下跌令以美元计价的大宗商品对其他货币持有者而言较为便宜,从而刺激买盘.

全球第二大经济体--中国最新公布的10月经济数据,在进一步确认经济企稳回升的同时,也为黯淡的全球经济增添了一抹亮色.中国经济"有惊无险"实现软着陆,无疑令任期将满的本届政府长舒一口气.[ID:nSB2095909]

中国10月工业增加值、出口和零售销售增幅均超过预期,且通胀回落幅度超出预期.

但也有利空因素,贸易数据显示,中国铜进口量极具下滑.中国占世界铜消费量的约40%.

若美国共和党和民主党未能在最后达成预算协议,2013年起将自动实施约6,000亿美元的增税减支措施,从而令美国经济面临威胁.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨7,638美元,扭转上周五下挫逾0.5%收于7,560美元的跌势.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2上涨2.25美分,报每磅3.4680美元,盘中交投区间为3.4295-3.4755美元.

"期铜价格略微反弹,因中国10月贸易数据好于预期,(但)由于中国打击铜抵押融资,我们预料未来几个月中国铜进口放缓,"花旗分析师David Wilson说.

"这会在一定程度上体现在铜价上,"Wilson并称.

期铜上周五触及每吨7,506美元的8月31日以来最低水准.铜价在过去五周下滑,正抹去欧洲和美国9月推出宽松货币政策举措以来录得的涨幅.

**中国铜进口减少**

中国10月铜进口增幅急剧下降,触及17个月低位,这是夏季国际铜价高于国内市场的负套利(negative arbitrage)现象的延迟效应.

上海一位交易员称,对进口铜而言,基于三个月LME期铜和上海期货交易所沪铜之间的套利已转为正值,不过若计入向保税仓库支付的仓储费用40-60美元,尚未进入盈利区间.

其他金属方面,期铝CMAL3收报每吨1,968美元,高于上周五的1,921美元.

助推铝价的是,两位收到招标通知的消息人士周一表示,中国国家物资储备局从国内铝厂招标采购16万吨原铝.[ID:nSB2096891]

多位市场人士称,中国另一场招标或将在随后进行,此举预示这着金属建立库存的活动普遍回潮,且若中国采取更直接的经济刺激措施,有望提振金属需求.

期铅CMPB3收报每吨2,160美元,略高于上周五的2,149美元,未能延续过去几周的强劲涨势,这源于LME价差数据显示实货市场供应明显趋紧.

该数据显示,现货铅较三个月期铅升水CMPB0-3上周五攀升至每吨28.50美元,为逾一年来的最高水平,10月22日为贴水8美元.

期铅市场供应吃紧,部分原因是去年美国和欧洲冬季不太冷,导致电池报废的数量减少,令废旧铅板的供应不断减少.

大型银行和贸易公司将应交割的铝送入LME仓库的时间严重滞后也导致供应偏紧状况进一步恶化.

期锡CMSN3在收盘时没有交易,最后买入价报20,350美元,上周五收盘价为20,300美元,数据显示上周五现货锡较三个月期锡升水报每吨30美元,表明近期供应紧张.

期锌CMZN3收在每吨1,931美元,高于上周五的1,890美元.数据显示,预定有60,700吨锌将离开位于比利时安特卫普的LME仓库,使得当地长达几个月的排队时间进一步拉长,导致锌供应更加吃紧.

期镍CMNI3收在每吨16,055美元,高于上日的15,950美元.镍是今年LME表现最差的金属.

以下为1716 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 345.80 1.25 +0.36 344.75 0.30

LME期铝 1968.50 47.50 +2.47 2020.00 -2.55

LME期铜 7628.25 68.25 +0.90 7600.00 0.37

LME期铅 2163.50 14.50 +0.67 2034.00 6.37

LME期镍 16072.00 122.00 +0.76 18650.00 -13.82

LME期锡 20351.00 51.00 +0.25 19200.00 5.99

LME期锌 1924.00 34.00 +1.80 1845.00 4.28

上海期铝 15230.00 -10.00 -0.07 15845.00 -3.88

上海期铜 55640.00 -290.00 -0.52 55360.00 0.51

上海期锌 14820.00 -105.00 -0.70 14795.00 0.17

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 肖群英;审校 母红

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