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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 06:34 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货急跌3.2%,受累于技术性卖盘

路透11月12日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一急跌,指标CBOT-12月软红冬麦期货合约跌至位于50日和100日移动均线的关键技术支撑位之下,交易商称,受累于一波技术性卖盘.

今日小麦期价走低是谷物市场普遍跌势的一部分,美国农业部上周五公布的供需报告显示,今年的乾旱给农作物造成的损害不如担心的严重.

CBOT小麦期货周一急跌3.2%,触及10月30日以来最低,为10月12日以来最大跌幅,该合约在过去两个交易日累计下跌近5%.

在进入休眠期以前,受乾旱袭击的美国大平原各州的硬红冬麦作物将遭遇寒流的侵袭,且天气更为干燥.

高盛将CBOT小麦期货三个月价格预期从10.25美元调降至9.50美元.

指标CBOT-12月软红冬麦WZ2收跌28-1/4美分,报每蒲式耳8.57-3/4美元.

今日CBOT小麦预估成交量为186,194口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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