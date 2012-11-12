〔加拿大股市〕在淡静交投中几乎平收,投资者关注美国财政悬崖

路透多伦多11月12日电---加拿大主要股指周一收市几乎持平,交投淡静,因市场担忧美国可能遭遇财政危机,抵消了令人鼓舞的中国经济数据带来的提振.
由于美国和加拿大债市适逢退伍老兵节和停战纪念日假期休市,加拿大股市交投清淡,成交量仅有1.07亿股,远低于2.819亿股的10月份日成交均值.
能源和金矿股走势落后大盘,受累于石油和黄金等商品价格下滑.
"所有人都关注美国财政悬崖...我认为在财政悬崖方向明晰之前,加股将横盘整理,"Sun Life Global Investments投资长Sadiq Adatia指出.
"或者在1月出现极强劲的反弹,或大幅下滑,若财政悬崖问题没有获得解决,市场将遭遇大幅抛售."
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌5.34点或0.04%,报12,191.46,全日在平盘上下拉锯.
大盘10大类股中,七大类股上涨,其中金融股升0.4%.(完)
--编译 肖群英;审校 母红
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