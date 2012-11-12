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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 06:15 BJT

〔全球金市〕金价下跌,因欧元区忧虑激发抛盘

* 投资者对上周黄金涨势获利了结

* 美国"财政悬崖"和避险需求成为关注焦点

路透纽约11月12日电---金价周一下跌,因欧元区各国政府对向希腊拨付更多资金未能达成一致,引发黄金投资者抛售和获利了结.

黄金周一基本追随欧元等风险资产的跌势,此前欧元区财长允许希腊推后两年实现预算目标.

分析师称,标准普尔500指数.SPX上周下挫逾2%之后,在经济信心改善的情况下,美国股市持稳,降低了黄金的避险需求.

"经济数据稳健将在短期内对风险市场不利,因其降低了全球主要央行维持'宽松货币政策'立场的紧迫性,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan指出.

2033 GMT,现货金XAU=小跌0.2%,报每盎司1,727.39美元,距离上周五触及的约1,738美元三周高位不远.

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