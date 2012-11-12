欧洲经济指标预测--11月13日-11月20日****

《香港报摘》--信报2月20日
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
路透11月13日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月13日(二)
0001 英国RICS房价差值 10月 负15 负15
0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字40
0745 法国非农就业数据 第三季 -- -0.1%
0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +0.5% +0.3%
0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)10月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.3% +2.2%
零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.9% +2.6%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.3% +0.5%
(较上年同期) +2.9% +2.6%
0930 英国PPI投入物价(较前月) 10月 -0.1% -0.2%
(较上年同期) -0.5% -1.2%
PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +1.4% +1.2%
1000 德国ZEW经济景气指数 11月 负9.8 负11.5
现况指数 8.0 10.0
11月14日(三)
0745 法国HICP(较前月) 10月 +0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 持平 减少0.4
0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.9% 7.9%
1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.9% +0.6%
(较上年同期) -2.3% -2.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负28.9
11月15日(四)
0630 法国国内生产总值(GDP) 第三季初值 持平 持平
0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第三季初值 +0.2% +0.3%
(较上年同期)(未经季节调整) +0.8% +0.5%
0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.5% -0.8%
(较上年同期) -2.9% -2.6%
0930 英国零售销售(较前月) 10月 持平 +0.6%
(较上年同期) +1.7% +2.5%
1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) -0.7% -0.5%
1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.2% +0.7%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.7%
(较上年同期) +1.6% +1.6%
11月16日(五)
0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余72
经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余88
0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 -- 顺差3.74
全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差5.98
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差66
--------------------------------11月19日当周--------------------------------
11月19日(一)
0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%
(未经调整,较上年同期) -- -9%
工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%
(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%
11月20日(二)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +1.7%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差20.15(完)
--整理 兰秀娟; 审校 白云
--特首选举提名期尚余一个多星期，长和系主席李嘉诚昨出席一项活动后表示，不会为任何行政长官参选人提名，强调一定会投票，但不会公开投票意向，又指特首人选须符两大原则：好好落实＂一国两制＂与《基本法》，及贯彻维护香港的法治。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月20日(一) 1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 12月 -- +0.2% 2月21日(二) 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 2月初值 -- 55.8 制造业PMI 55.2 55.0 服务业PMI 55.7 55.6 2月22日(三) 1200 美国MBA抵押贷款市场指数
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。