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市场报道 | 2012年 11月 13日 星期二 07:06 BJT

****欧洲经济指标预测--11月13日-11月20日****

路透11月13日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月12日当周--------------------------------

11月13日(二)

0001 英国RICS房价差值 10月 负15 负15

0745 法国经常帐(亿欧元) 9月 -- 赤字40

0745 法国非农就业数据 第三季 -- -0.1%

0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) +0.5% +0.3%

0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.6% +2.6%

0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)10月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.3% +2.2%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.3% +0.5%

(较上年同期) +2.9% +2.6%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.3% +0.5%

(较上年同期) +2.9% +2.6%

0930 英国PPI投入物价(较前月) 10月 -0.1% -0.2%

(较上年同期) -0.5% -1.2%

PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

核心PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +1.4% +1.2%

1000 德国ZEW经济景气指数 11月 负9.8 负11.5

现况指数 8.0 10.0

11月14日(三)

0745 法国HICP(较前月) 10月 +0.2% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

0930 英国请领失业金人数(万人) 10月 持平 减少0.4

0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 9月 7.9% 7.9%

1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -1.9% +0.6%

(较上年同期) -2.3% -2.9%

1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 负28.9

11月15日(四)

0630 法国国内生产总值(GDP) 第三季初值 持平 持平

0700 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第三季初值 +0.2% +0.3%

(较上年同期)(未经季节调整) +0.8% +0.5%

0900 意大利GDP(较前季) 第三季初值 -0.5% -0.8%

(较上年同期) -2.9% -2.6%

0930 英国零售销售(较前月) 10月 持平 +0.6%

(较上年同期) +1.7% +2.5%

1000 欧元区GDP(较前季) 第三季初值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) -0.7% -0.5%

1000 欧元区HICP(较前月) 10月终值 +0.2% +0.7%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.3% +0.7%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

11月16日(五)

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余72

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余88

0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 9月 -- 顺差3.74

全球贸易收支(亿欧元) 9月 -- 逆差5.98

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差66

--------------------------------11月19日当周--------------------------------

11月19日(一)

0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 9月 -- +0.7%

(未经调整,较上年同期) -- -9%

工业销售(经季节调整,较前月) -- +2.9%

(经工作日调整,较上年同期) -- -2.6%

11月20日(二)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.7%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 -- 顺差20.15(完)

--整理 兰秀娟; 审校 白云

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