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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月12日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.09 +0.67 +1.25 1089721

搜狐 (SOHU.O) 40.28 +0.25 +0.62 277687

网易 (NTES.O) 52.78 -1.07 -1.99 430640

百度 (BIDU.O) 104.60 +0.87 +0.84 1984922

亚信科技 ASIA.O 10.49 +0.06 +0.58 548111

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 16.45 +0.14 +0.52 270102

联电 (UMC.N) 1.83 -0.03 -2.14 73787

日月光 (ASX.N) 3.95 +0.06 +1.28 28477

矽品精密 (SPIL.O) 4.95 -0.06 -1.20 1097884

和信超媒体 (GIGM.O) 1.04 +0.03 +2.97 22847

友达 (AUO.N) 4.12 +0.01 +0.24 205050

中华电信 (CHT.N) 31.63 +0.02 +0.06 10091

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.52 -0.49 -1.32 1101223

香港

中国移动 (CHL.N) 55.21 -0.38 -0.68 53430

中国联通 (CHU.N) 15.11 -0.28 -1.82 104957

中国电信 (CHA.N) 55.01 -0.14 -0.25 8563

中芯国际 (SMI.N) 2.33 +0.03 +1.30 14010

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.89 +0.09 +2.37 994

(完)

--整理 白云

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