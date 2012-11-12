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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 06:38 BJT

《日本重要政经日程》--11月13日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 日本五年期公债标售.

0200 - 电气事业连合会公布10月电力产量数据.

0430 - 9月工业生产修正值

0530 - 沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)日本分部Seiyu就扩张策略召开简布会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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