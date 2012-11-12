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货币新闻 | 2012年 11月 13日 星期二 06:50 BJT

〔欧洲金融〕修改后的希腊财政目标是合适的--欧元集团主席贾克

路透布鲁塞尔11月12日电---欧元集团主席贾克称:

* 欧元集团认为修改后的希腊财政目标是合适的

* 欧元集团将在11月20日会议上继续讨论希腊问题

* 西班牙银行业计划正处于良好轨道上

* 欧元集团要求希腊落实更多一点的紧要任务.(完)

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