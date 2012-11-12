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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 06:41 BJT

〔美国股市〕ADR持平,美国财政悬崖威胁与希腊忧虑打压投资者信心

路透纽约11月12日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一几无变动,交投清淡,美国财政悬崖威胁与希腊忧虑打压投资者信心.

日本第三季经济萎缩0.9%,进一步压制人气.日本ADR指数.BKJP下跌0.9%,纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.2%.索尼(SNE.N)下跌1.9%至10.65美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收跌0.06%.标普500指数.SPX.INX小升0.01%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR涨0.08%.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%.

英国银行业者ADR的百分比涨幅较大.巴克莱(BCS.N)涨2.1%,苏格兰皇家银行(RBS.N)涨2.7%,莱斯银行集团(LYG.N)大涨4%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫0.54%.(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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