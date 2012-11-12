版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 13日 星期二 06:44 BJT

〔欧洲金融〕希腊在获得新一笔欧元区援助上取得进展--欧盟执委雷恩

路透布鲁塞尔11月12日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,希腊在为获得新一笔欧元区援助方面取得很大进展.

雷恩称,希腊结构性预算平衡改善幅度,超出2010年5月最初计划中要求的10个百分点.

雷恩指出,希腊自2010年以来其结构性预算平衡与国内生产总值(GDP)比例改善了13个百分点.

此外,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,未来几天将完成对希腊债务可持续性的进一步分析.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐