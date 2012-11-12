〔欧洲金融〕希腊在获得新一笔欧元区援助上取得进展--欧盟执委雷恩

全球金市：黄金价格基本持稳，焦点转向美国升息时间
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透布鲁塞尔11月12日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,希腊在为获得新一笔欧元区援助方面取得很大进展.
雷恩称,希腊结构性预算平衡改善幅度,超出2010年5月最初计划中要求的10个百分点.
雷恩指出,希腊自2010年以来其结构性预算平衡与国内生产总值(GDP)比例改善了13个百分点.
此外,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称,未来几天将完成对希腊债务可持续性的进一步分析.(完)
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透意大利佛罗伦萨2月17日 - 据路透见到的一份法院文件，中国银行周五同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。
路透台北2月20日 - 台湾股市周一小幅收低。分析师表示，受全球政治不确定性令市场气氛审慎影响，台 币兑美元 今日呈现小贬走势，外资未进一步汇入买股，令大盘呈现高档修正格局，但下跌幅度也不大 。 台湾加权股价指数 收低0.27%,至9,753.20点；今日成交初值 为965.94亿台币，上交易 日修正后为619.81亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，今日股市回落，符合指数涨多修正格局，以内资为主的柜买中心指数 下跌幅度较大，投机型买盘有退场迹象。但应该无碍于大盘未来上攻万点格局。 〞指数仍处于高档，未来要上攻，要靠有稳健获利、高股息做保护的个股带领。〞钟国忠说。 锺国忠指出，今日大盘成交量尚不足月均量的978亿台币，欲带动盘势上攻不易。未来观察重点在于成交 量能何时增加。 以中小型股为主柜买中心指数 收低0.70%至134.08点。 分析师指出，预料台股明日的交易区间料在9,720-9,820点。