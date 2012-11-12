〔欧洲金融〕想尽一切办法降低希腊债务--IMF总裁拉加德

更正-中国央行：货币政策将逐渐从数量型调控为主转向价格型调控为主--官员
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透布鲁塞尔11月12日电---
* 欧元集团主席贾克称,欧元区财长对任何一种削减希腊债务的方式都没有偏好
* 贾克称希腊债务可持续性标准仍然是相当于国内生产总值(GDP)的120%,不过时间推迟到2022年
* 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称希腊债务实现可持续的适当时间是2020年,我们与欧元集团的看法不同 (完)
路透北京2月20日 - 中国央行金融研究所所长孙国峰近日撰文指出，经济发展新常态对货币政策调控和工具创新提出的新要求，货币政策需提供中性适度的货币金融环境，从直接调控向间接调控转变，从数量型为主向价格型为主转变，促进经济结构优化升级；同时央行要通过多种渠道提供流动性，增强逆周期调节能力。
路透上海2月20日 - 人民币兑美元即期周一午盘小幅反弹，但整体波动区间较上日明显收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周一美国金融市场休市，市场缺乏驱动因素交投相对清淡，短期汇价料延续区间横向波动。
* 法国大选新进展令欧元走势艰难 * 美元兑日圆下跌，此前美债收益率下滑 * 澳元和新西兰元基本持平 路透东京2月20日 - 美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的选票转向民族阵线创党者勒庞。 最近欧洲政治风险的加大，打压美债收益率跌至一周低点2.4%，使美元/日圆微跌。 美元/日圆 变动不大，报113.090，距离周五所及的2月9日以来低点112.620不远。 美元指数 持稳在100.930，该指数本月稍早连涨10个交易日，之后美国虽公布一连串稳健经济数据，但美元仍失去动能，令多头感到沮丧。 “在10年期美债收益率没有维持在2.4%附近的情况下，美元/日圆很难上涨