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货币新闻 | 2012年 11月 13日 星期二 06:47 BJT

〔欧洲金融〕想尽一切办法降低希腊债务--IMF总裁拉加德

路透布鲁塞尔11月12日电---

* 欧元集团主席贾克称,欧元区财长对任何一种削减希腊债务的方式都没有偏好

* 贾克称希腊债务可持续性标准仍然是相当于国内生产总值(GDP)的120%,不过时间推迟到2022年

* 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称希腊债务实现可持续的适当时间是2020年,我们与欧元集团的看法不同 (完)

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