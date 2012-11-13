〔中共十八大〕重启的核电审批节奏将大大放慢,将加快走出去的步伐--中核

* 审批节奏将大大放慢

* 加快走出去,获取铀资源

路透北京11月13日电---中国核工业集团董事长孙勤称,尽管核电审批已经解冻,但审批核电的节奏将大大放慢,每年通过审批的数量将很有限,且本轮国际金融危机给中核带来了走出去的良机,将加快海外获取资源的步伐.

孙勤周一晚间在十八大新闻中心接受采访时称,十二五暂不考虑内陆开工建设新的核电项目不是因为技术问题,而主要是考虑目前中国海没有内陆建设核电站的经验,且老百姓亦需要有一个接受的过程,今后还是会逐步往内陆发展核电,但具体还没有时间表.

"铀资源保障长期立足国内,不过走出去亦不能放松...目前因福岛事件之后的铀国际贸易价格较低而进行了适当储备,但今后的目标是国内国外一半一半."孙勤称.

他并称,中国正在加快推出达到三代技术水平的、拥有自主知识产权的百万千瓦机组的核电项目,预计首个项目在2014-2015年能获准开工,位置亦已经初步确认在沿海地区.希望到2020年能小批量发展自主知识产权装备制造,国产化具备初步发展的能力,这样在2020年以后核电发展就会加快.

他认为,要想成为核电强国,就要有自己的品牌,贴牌不是强国,要有自主设计能力,有很好的制造能力,建造能力、运营管理能力以及燃料保障能力等.

对于上市步伐,他称,中核、国家核电以及广东核电集团都有上市计划,但国家在掌握上市的节奏,目前中核的IPO工作正在进展中,更多考虑在A股上市,但最后还要以证监会批准为算.

此外,中国亦在积极推进核废料的处置工作,争取在2020年建立跟西方一样的深地层处置的实验室.

中国国务院常务会议今年10月表示,中国"十二五"(2011-2015年)时期只在沿海安排少数经过充分论证的核电项目厂址,不安排内陆核电项目.[ID:nSB2065555]

孙勤上周五已表示,中国对新核电项目的审批程序已恢复正常.

**加快走出去,获取矿资源**

孙勤表示,金融危机给中核带来了更好的走出去的良机,此前国际资源都被发达国家大型跨国公司所拥有,而现在部分公司营运出现欠佳情况,从而令中国企业得以有机会投资或参股其中.

他称,长期看中核的有资源立足国内,并加大对国内有资源的开发力度,最近亦在内蒙、新疆和东北等地发现超大型的矿产,而今后的目标是国内外资源利用各占一半.

"现在我们关注的领域是澳大利亚、中亚、非洲的纳米比亚、津巴布韦以及约旦等国家地区,有的项目已经进行了一些前期工作,并获得采矿证."孙勤称.

他提到,福岛事件之后铀的国际贸易价格比较便宜,中核适时进行了一些储备,目前的铀资源更多是国际资源.且中核在非洲尼日尔投资的有矿项目去年已经试投产,今年已经将700-800吨自有矿运回国内使用,中核目前正在尼日尔与其他投资方合资开采另一个铀矿.

对于拥有先进核电技术的美国西屋公司,他并提到,该公司目前已经被日本东芝(6502.T)收购,但如果美国政府同意,中核作为合作伙伴是没有问题的,目前已经和西屋城里了合资公司,其实是不是收购不是很重要,开展广泛合作可能更实际,更可行.

"发展核电不是一荣共荣,但却是一损俱损,所以和平利用核能不要封锁,要合作,开放."孙勤提出.

**中国核电发展潜力很大**

孙勤称,考虑到目前中国核电占总发电量的比例还远远低于全球平均水平,中国核电发展的潜力很大,且中国自主创新的核电技术成熟之后亦将会输出技术至其他国家.

他提到,去年核电的发电量是800多亿千瓦时,占全国发电量的1.8%,远远低于全球平均水平15%,因此与国际水平差距仍很大.

"不过,在今后一段时间内,到2020年,中国核电发电量比例要达到10%都很难,"他称,核电发展要考虑安全稳定的问题,要稳扎稳打,在节奏上、技术路线、安全、应急等方面都要把握好.

论及公众对核电的恐慌,他提到,不能因噎废食,世界的能源最终还是要靠核能,这个方向是不动摇的,但走的过程中同样不能放松环保、安全、应急等问题,在这个过程中要"小心再小心,谨慎再谨慎."

一个专家小组今年7月表示,日本福岛核泄露原本是一场可以避免的灾难,但政府、监管者和核电厂运营商"合力"酿成了那场危机.专家小组已经结束了对这场核事故的调查.[ID:nSB1653110]

日本福岛核电站在去年3月强震及海啸中受重创,引发核泄漏,导致周边地区大规模人员疏散.(完)

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