〔欧洲政经〕欧盟官员称塞浦路斯局势艰难,料很快就纾困达成协议

台湾股市：小幅收低，全球政治不确定性令市场气氛审慎

路透台北2月20日 - 台湾股市周一小幅收低。分析师表示，受全球政治不确定性令市场气氛审慎影响，台 币兑美元 今日呈现小贬走势，外资未进一步汇入买股，令大盘呈现高档修正格局，但下跌幅度也不大 。 台湾加权股价指数 收低0.27%,至9,753.20点；今日成交初值 为965.94亿台币，上交易 日修正后为619.81亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，今日股市回落，符合指数涨多修正格局，以内资为主的柜买中心指数 下跌幅度较大，投机型买盘有退场迹象。但应该无碍于大盘未来上攻万点格局。 〞指数仍处于高档，未来要上攻，要靠有稳健获利、高股息做保护的个股带领。〞钟国忠说。 锺国忠指出，今日大盘成交量尚不足月均量的978亿台币，欲带动盘势上攻不易。未来观察重点在于成交 量能何时增加。 以中小型股为主柜买中心指数 收低0.70%至134.08点。 分析师指出，预料台股明日的交易区间料在9,720-9,820点。