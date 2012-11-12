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货币新闻 | 2012年 11月 13日 星期二 07:00 BJT

〔欧洲政经〕欧盟官员称塞浦路斯局势艰难,料很快就纾困达成协议

路透布鲁塞尔11月12日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称,塞浦路斯局势艰难并且不断发展,预计将很快就纾困达成协议.国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称塞浦路斯纾困协议可能在11月底或12月初达成.

欧元集团主席贾克,称希腊在11月16日的债务偿付将没有问题.(完)

--编译 张荻;审校 白云

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