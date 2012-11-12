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亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 06:44 BJT

全球外汇市场11月13日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0001 - 英国RICS房价差值

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会会议

0745 - 法国9月经常账

0745 - 法国第三季非农就业数据

0815 - 瑞士10月生产者/进口物价

0830 - 瑞典10月通胀率

0900 - 意大利10月通胀数据终值

0930 - 英国10月消费者物价指数(CPI)与零售物价指数(RPI)

0930 - 英国10月PPI产出物价与核心PPI产出物价

1000 - 德国ZEW经济景气指数与现况指数

1230 - 美国10月NFIB小企业信心指数

1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1355 - 美国Redbook连锁店销售

1500 - 美国11月IBD/TIPP消费者信心指数

1900 - 美国10月联邦预算

1930 - 美国财长盖特纳与美联储主席贝南克等官员出席金融稳定监管委员会(FSOC)会议,讨论关于货币市场共同基金改革的有关建议

2030 - 美联储副主席叶伦就"央行沟通"议题发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 郑茵

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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