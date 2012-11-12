全球外汇市场11月13日主要消息

全球金市：黄金价格基本持稳，焦点转向美国升息时间
“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0001 - 英国RICS房价差值
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会会议
0745 - 法国9月经常账
0745 - 法国第三季非农就业数据
0815 - 瑞士10月生产者/进口物价
0830 - 瑞典10月通胀率
0900 - 意大利10月通胀数据终值
0930 - 英国10月消费者物价指数(CPI)与零售物价指数(RPI)
0930 - 英国10月PPI产出物价与核心PPI产出物价
1000 - 德国ZEW经济景气指数与现况指数
1230 - 美国10月NFIB小企业信心指数
1245 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1355 - 美国Redbook连锁店销售
1500 - 美国11月IBD/TIPP消费者信心指数
1900 - 美国10月联邦预算
1930 - 美国财长盖特纳与美联储主席贝南克等官员出席金融稳定监管委员会(FSOC)会议,讨论关于货币市场共同基金改革的有关建议
2030 - 美联储副主席叶伦就"央行沟通"议题发表讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张涛;审校 郑茵
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“我们预计亚洲本周开局淡静，因今天适逢美国假期，不过若金价跌破1,231美元，会刷掉一批紧张不安的多仓，”OANDA的资深市场分析师Jeffrey Halley说。
路透意大利佛罗伦萨2月17日 - 据路透见到的一份法院文件，中国银行周五同意支付60万欧元罚金，以了结其米兰分行卷入的洗钱案。
路透台北2月20日 - 台湾股市周一小幅收低。分析师表示，受全球政治不确定性令市场气氛审慎影响，台 币兑美元 今日呈现小贬走势，外资未进一步汇入买股，令大盘呈现高档修正格局，但下跌幅度也不大 。 台湾加权股价指数 收低0.27%,至9,753.20点；今日成交初值 为965.94亿台币，上交易 日修正后为619.81亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，今日股市回落，符合指数涨多修正格局，以内资为主的柜买中心指数 下跌幅度较大，投机型买盘有退场迹象。但应该无碍于大盘未来上攻万点格局。 〞指数仍处于高档，未来要上攻，要靠有稳健获利、高股息做保护的个股带领。〞钟国忠说。 锺国忠指出，今日大盘成交量尚不足月均量的978亿台币，欲带动盘势上攻不易。未来观察重点在于成交 量能何时增加。 以中小型股为主柜买中心指数 收低0.70%至134.08点。 分析师指出，预料台股明日的交易区间料在9,720-9,820点。