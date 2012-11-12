〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,海岬型船运价上涨

《全球汇市》美债收益率下滑拖累美元，法国大选担忧令欧元走势困顿

* 法国大选新进展令欧元走势艰难 * 美元兑日圆下跌，此前美债收益率下滑 * 澳元和新西兰元基本持平 路透东京2月20日 - 美债收益率(殖利率)下跌周一打压美元兑日圆汇率；欧元走势困顿，此前在上周末大跌，因法国大选相关担忧重燃。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。 市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的选票转向民族阵线创党者勒庞。 最近欧洲政治风险的加大，打压美债收益率跌至一周低点2.4%，使美元/日圆微跌。 美元/日圆 变动不大，报113.090，距离周五所及的2月9日以来低点112.620不远。 美元指数 持稳在100.930，该指数本月稍早连涨10个交易日，之后美国虽公布一连串稳健经济数据，但美元仍失去动能，令多头感到沮丧。 “在10年期美债收益率没有维持在2.4%附近的情况下，美元/日圆很难上涨