版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 13日 星期二 06:50 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上升,海岬型船运价上涨

路透11月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上涨,海岬型船运价上涨抵消了巴拿马型船运市场的持续低迷.

波罗的海乾散货运价指数上涨25点,或2.66%,至965点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨80点,或3.63%,至2,283点.海岬型船日均获利增加868美元,至15,422美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

Arctic Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在给客户的研究报告中写道,"海岬型船每日平均获利稳定在13,000-15,000美元之间,随着中国钢铁价格上涨,钢铁企业和贸易商近期更有理由继续买入铁矿石."

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.28%,至720点.该型船舶日均获利降低16美元,至5,772美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降24美元,至5,997美元;超灵便型船舶的日均获利上升35美元,至6,822美元.(完)

--编译 张荻;审校 张涛

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐