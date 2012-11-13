〔金砖国家〕11月12日股汇市收盘纵览

路透11月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月12日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.17%,报989.27点.

中国股市:沪综指周一小幅收升,终止上周连续五日下跌走势.分析师指出,周末公布数据继续透出经济企稳信号,而证监会主席亦表态将加速引入机构投资者等利好言论,令市场人气有所回暖,房地产板块领涨.沪综指.SSEC收报2,079.274点,涨10.207点或0.49%.上周该股指累计下跌2.3%.上海A股今日成交420亿元人民币,较上日的390亿元上升. [.SSCN]

香港股市:小涨,暂时中止上周的大跌势头.地产类股和腾讯控股上涨提振大盘走势,但美国财政悬崖风险令交易迟缓.恒生指数.HSI上涨0.2%,收报21,430.3点.恒生国企指数.HSCE收低0.1%.[.HKCN]

中国汇市:中国10月贸易顺差创45个月新高令人民币升值压力陡增,人民币兑美元CNY=CFXS周一再以涨幅上限作收并创历史新高.人民币兑美元中间价率先创下逾半年来高位,带动人民币首次升破6.23整数关口,全日基本仍主要守在涨幅上限位或附近.[CNY/CN]

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印度股市:小幅收低,此前公布的工业生产数据意外萎缩,且其它数据也显示出口下降、通胀率居高不下,进一步加深对印度经济的忧虑,资本财类股受创尤深.指标BSE指数.BSESN收低0.07%,或13.34点,报18,670.34点.[.BO][ID:nL3E8MC3TC]

印度汇市:印度卢比跌至两个月来最低,因此前公布的数据显示印度贸易逆差规模创新高,且工业生产萎缩,引燃对高通胀持续时期经济成长的忧虑.卢比/美元INR=D2连续第三日收低,报54.88/89.卢比盘中一度低见55.12,上一次触及该水准是在9月13日.上周五收报54.75/76.[INR/][ID:nL3E8MC3R3]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收高0.04%,报1,404.780点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.26%至746.16点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.07%至31.6101;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX小涨0.04%,报40.2100.

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巴西股市:拉美股市涨跌不一,对欧美财政问题的担忧与中国经济数据的影响相抵,圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.51%,报57,064.31点.[ID:nL1E8MCEG3]

巴西汇市:巴西雷亚尔/美元BRBYBRL=收低0.18%至2.0500,上周五盘中曾触及四个月低点2.0671.[ID:nL1E8MCEIZ]

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南非股市:勉力录得微小涨幅,移动通讯集团Vodacom's(VODJ.J)受强劲业绩提振升至纪录高位,但却遭遇矿业股又一波跌势.此前矿业股受暴力事件和非法罢工影响下跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升0.37%,报33,244.66点.该股指在上周录得一个多月来最大单周跌幅后,本周开局良好.综合指数.JALSH收高0.32%,报37,463.20点.[.J][ID:nL5E8MCB1N]

南非汇市:南非兰特/美元在清淡市况中下滑,在欧元区财长讨论是否向希腊提供更多救助的时候,投资者不愿大举建仓.1537GMT,兰特/美元ZAR=D3回落0.3%,报8.7401,低于周五纽约收盘价8.7140.[ZAR/][ID:nL5E8MCBAU](完)